الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصف مدفعي عنيف على رفح وخان يونس وشرق المحافظة الوسطى

قصف مدفعي
قصف مدفعي

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصف مدفعي عنيف تجاه رفح الفلسطينية وخان يونس وشرق المحافظة الوسطى.

إطلاق نار متواصل في مناطق واسعه من شرق غزة

وأشار إلى إطلاق اطلاق نار من آليات تابعة لجيش الاحتلال تجاه منازل المواطنين في رفح الفلسطينية، موضحًا أن الآليات العسكرية الإسرائيلية مازالت تواصل قصفها في مناطق واسعه من المناطق الشرقية من غزة بعد استهداف مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" التي تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونوه بأن المدفعية والآليات الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه طول الحدود الشرقية لا سيما منطقة دير البلح من ناحية الشرق في وسط غزة، بالإضافة إلى منطقة القرارة شرق منطقة خان يونس، وكذلك مدينة رفح في أقصى الجنوب.

حالة واسعة من الدمار في المناطق المستهدفة

وأوضح أن مدينة رفح في أقصي جنوب غزة لا زالت تتعرض إلى القصف العنيف والمتواصل من ساعات الصباح وحتي اللحظة، لا زالت تدوي اصوات الانفجارات الناجمة عن هذه القذائف المدفعية التي تتساقط بشكل عشوائي اتجاه منازل المواطنيين وممتلكاتهم في تلك المناطق، ما أدى إلى حالة واسعة من الدمار في المناطق المستهدفة، ليست فقط على صعيد المنازل بل طالت المنشآت والطرقات.

رفح الآليات الإسرائيلية الإحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية مدرسة ذكور الإعدادية السردي مخيم النصيرات

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