الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك| محمد صلاح جاهز لمواجهة بوركينا فاسو.. وأسعار الدواجن اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

محمد صلاح: جاهزون لمواجهة بوركينا فاسو.. والانتصار يقربنا من حلم المونديال

أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على جاهزية الفريق الوطني لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره البوركيني في العاشرة مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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انسحاب ممثل إسرائيل بـ"العدل الدولية" من هيئة المحكمة لـ"أسباب شخصية"

قال مسؤولون، إن أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، استقال من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة.

وفي خطاب الاستقالة بتاريخ الرابع من يونيو، وأعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشره، أرجع باراك البالغ من العمر 87 عامًا قراره لأسباب شخصية وعائلية لم يحددها.

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أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

واصلت أسعار الفراخ تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن وصلت إلى 94 جنيهًا، حيث تراجعت حتى الآن بنحو 4  جنيهات للفراخ البيضاء. 

بينما استقرت أسعار الكتاكيت، وأسعار البيض في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024.

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"الشماريخ والباور البانك".. أبرز المحظورات على مشجعى منتخب مصر وبوركينا فاسو 

تحدث العميد محمود القاضي، رئيس العمليات في الشركة الإفريقية، عن آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. 

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أسعار الفراخ مواعيد قطع الكهرباء إسرائيل العدل الدولية منتخب مصر وبوركينا فاسو

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