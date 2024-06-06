الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السلطات الصحية بغزة: لا بد من محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على مجازرهم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

طالبت السلطات الصحية بقطاع غزة، المجتمع الدولي بمعاقبة المسؤولين في جيش الاحتلال عن المجزرة الجديدة بالنصيرات.

وقالت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات تسبب في مجزرة، ولا بد من محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على مجازرهم المتواصلة بحق النازحين الفلسطينيين.

وتوقعت ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة، كما حملت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في القطاع.

ونفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في غزة باستهداف مدرسة تابعة للأونروا بالنصيرات تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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