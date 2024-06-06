"يونيسف": 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن الأعمال العدائية والقيود على المساعدات تسببا في انهيار النظامين الصحي والغذائي في قطاع غزة.

وتابعت، وفقًا لنشرة الصباحية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد ويعيشون على وجبتين او أقل يوميا، مضيفة أن هذا دليل على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم.

فيما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إلى أن إسرائيل تقول إنها لا تفرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وألقت باللوم على الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات قائلة إن عملياتها غير فعالة.