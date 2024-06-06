الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال ينفذ مجزرة جديدة فى غزة ويستهدف مدرسة تابعة لـ"أونروا"

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" في مخيم النصيرات، التي تأوي آلاف النازحين، ما أدى استشهاد 32 فلسطينيا، على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة.

وأوضحت أنه تم وصول جثامين شهداء وعدد من الجرحى لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إثر قصف على مدرسة تؤوي نازحين.

قطاع غزة مخيم النصيرات قوات الاحتلال فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

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