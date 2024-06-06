وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام الإثنين المقبل

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لـ"المعرض العام"، على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية.

يستقبل مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء الإثنين المقبل 10 يونيو الجاري، حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والأربعين للمعرض العام.

ويقام الحفل بحضور وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، والتي تفتتح المعرض العام، وينظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الفنان دكتور وليد قانوش، وتستمر فعاليات هذه الدورة حتى 31 يوليو2024، يتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي اُعدت واُختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.

وتشهد الدورة الرابعة والأربعين gلمعرض العام، امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي قاعات: الباب سليم - صلاح طاهر - قصر الفنون بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة - الهناجر - نهضة مصر - إيزيس بمتحف محمود مختار.

ولأول تشهد الدورة 44 في المعرض العام، عرض المكرمين - عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر - عرض للفنانين الراحلين خلال عام.

هذا فضلًا عن العرض الرئيس الذي يشمل 311 فنانًا من المشاركين، كما يحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف لهذه الدورة التي يشارك في رعاية فعالياتها "Art Cairo" بقيادة الفنان محمد يونس.

وضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام للفنون التشكيلية، تكريم عدد من الفنانين التشكيليين ومن بينهم، الفنان دكتور أحمد نوار، الفنان دكتور عبدالسلام عيد، واسم الفنان الراحل مصطفى حسين، والفنان العراقي ضياء العزاوي، والحائز على جائزة النيل للمبدعين العرب من وزارة الثقافة المصرية عام 2023.

ويعد المعرض العام للفنون التشكيلية، الحدث التشكيلي الأهم، والذي يشارك فيه كبار فناني مصر المعاصرين من خلال تجاربهم الفنية التي أثرت المشهد التشكيلي المصري وأسست لمشهد تشكيلي له فرادة إقليمية وعالمية.

محاور المعرض العام في دورته الـ 44

ومحور البحث البصري للدورة الـ44 من المعرض العام للفنون التشكيلية عبارة عن أربعة محاور وهي: محور "الكتلة والفراغ "ويشمل كل أعمال النحت والخزف والنحت الخزفى، والزجاجى والزجاجى المنفوخ ثلاثى الأبعاد.

محور "اللون" ويشمل فنون التصوير بكافة الخامات الملونة والوسائط المتعددة الملونة الزيتية والأكريلك والصباغة والوسائط والورق الملون والكولاج.

محور "الخط" يشمل، فنون الرسم، والرسوم الأولية التحضيرية، ورسوم الأسكتش، ورسم الطباعة والحفر والجرافيك، بجميع خامات الرسم الأبيض والأسود، والفحم والرصاص، والألوان المائية، الأحبار، والأكاسيد الملونة.

محور "الضوء"، ويشمل أعمال الفوتوغرافيا الضوئية المطبوعة على الورق المخصص لها، من أعمال الفنون المعتمدة على الصورة الرقمية وفنون الديجيتال، والكمبيوتر آرت.

وغير مسموح بمشاركة أعمال الذكاء الاصطناعى أو برامج توليد الصور لعدم اعتمادها دوليا ضمن الفنون البصرية المتحفية.