التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة بوركينافاسو

يستعد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ، لمواجهة منتخب بوركينافاسو فى العاشرة من مساء اليوم الخميس فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 .

وتقام المباراة فى العاشرة مساءا على استاد القاهرة، سط توقعات بحضور جماهيرى كبير، بعدما نفذت تذاكر المباراة التى تم طرحها للجمهور .

واستقر حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القد على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الليلة، وسط حالة معنوية مرتفعة بين جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز .

ومن المتوقع أن يخوض الفراعنة مباراة الليلة بالتشكيل التالى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع : محمد هانى - رامى ربيعة – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق.

خط الوسط : حمدى فتحى – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم : محمد صلاح – محمود حسن تريزيجية – مصطفى محمد.

واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية جميع اللاعبين لخوض تلك المباراة بما فيهم محمد صلاح القائد الذى انضم مؤخرا ومن بعده عمر كمال عبد الخالق الذى انضم كبديل لأحمد فتوح.

وأصبح التشكيل الذى سيخوض به حسام حسن شبه محسوم باستثناء مركز الظهير الأيسر الذى تحول لصداع فى رأس العميد، لدرجة أنه اضطر فى النهائى لاستدعاء عمر كمال عبد الواحد لشغل هذا المركز بعد عدة تجارب لبعض اللاعبين خلال التدريبات .

لم يغفل حسام حسن الجانب المعنوى للاعبين طوال الفترة الماضية من خلال التحدث معهم بشكل يومى على أهمية بذل قصارى جهدهم وزيادة الحماس لديهم داخل المعلب من أجل ارضاء الجماهير التى تحرص على التواجد وتشجيعها على حضور المباريات المقبلة والتى تعد الأهلم فى تاريخ مشوار الفراعنة من أجل الوصول إلى مونديال 2026 .