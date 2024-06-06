بينها افتتاح معرض "الحنين" بمركز الحرية للإبداع.. أجندة الدستور الثقافية

افتتاح معرض “الحنين” بمركز الحرية للإبداع، إحدي فعاليات اليوم الخميس 6 يونيو 2024، والحاشدة بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنية، نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

في أجندة الدستور الثقافية اليوم، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه في القاهرة والإسكندرية عددا من الأنشطة. ففي السابعة مساء، يفتتح بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، معرض تصوير زيتي بعنوان "الحنين".. خطوات الإبداع علي مر السنين، للفنانة هدي عبد المنعم وذلك بقاعة الإخوين وانلي بمقر المركز بوسط الإسكندرية ويفتتح المعرض القنصل الفخري لقنصلية إيطاليا بالإسكندرية ويستمر المعرض حتي 13 يونيو الجاري.

في ذات السياق وفي السابعة مساء أيضا، تحتضن قاعة توفيق الحكيم بالمركز، أمسية شعرية بعنوان “ملتقي النص الجديد.. فؤاد قاعود”، ويشارك فيها كل من الشعراء، خالد محمود، يونس أبو سبع، نورا عثمان، ويديرها الشاعر إبراهيم المصري.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تستقبل قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية أيضو حفل فني غنائي، والذي تحييه فرقة نغم الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد رجب.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم مركز الابداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز، في الثامنة مساء، حفل للإنشاد الديني للمنشد "فرج سعيد" وفرقته الموسيقية، حيث تقدم الفرقة مجموعة متميزة من المدائح والابتهالات الدينية، ويشارك في الحفل كضيوف شرف المنشدان: طه الإسكندراني ومصطفى النجدي.

كما يقيم بيت الغناء العربي بشارع المعز، أمسية جديدة من أمسيات مقامات الشهري بعنوان: “شادي الوتر” وذلك في الثامنة مساء الخميس، حيث يستضيف الصالون المايسترو وعازف آلة التشيلو د.عماد عاشور، والذي يتحدث عن مشواره مع الموسيقى، واختياره لآلة التشيلو. ويتخلل الصالون فقرات غنائية يقدمها المطرب عمرو عادل، الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة الصوت الذهبي وفرقته الموسيقية.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، وبالتزامن مع يوم اللغة الروسية العالمي، ومئوية الشاعرة الروسية يوليا دورنينا، ومرور قرن علي ميلادها، ينظم المركز القومي للترجمة في الثانية عشرة ظهرا، احتفالية تحتضنها قاعة طه حسين بالمركز في مقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة. وتتضمن الاحتفالية أيضا مائدة مستديرة تحت عنوان "ذخائر المكتبة الروسية وتكريم اسم المترجم الراحل دكتور محمد نبيل نوفل.



كما يحتضن مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، أمسية جديدة من أمسيات برنامج “البيت” والذي ينظمه المركز شهريا، ويحمل لقاء هذا الشهر عنوان "التوثيق البصري وأرشيف بدوي“. ويتضمن اللقاء مناقشة مفتوحة مع أصحاب المشروع، يلقي اللقاء الضوء على كون التوثيق البصري أداة من أدوات حماية التراث غير المادي وذلك من خلال التعرف على “أرشيف بدوي” كنموذج.

وفي السابعة والنصف مساء، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، الاحتفال السنوي والذي تنظمه سلسلة أرواح في المدينة، إحدي مبادرات مشروع القاهرة عنواني لحفظ وإحياء التراث، وذلك بالتعاون مع النشاط الثقافي للأوبرا. حيث يشهد اللقاء الاحتفال السنوي بذكرى انطلاق سلسلة "أرواح في المدينة" وبداية العام الثالث للمشروع الثقافي القائم على حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين.

عرض الفيلم الفنلندي fallen leaves بمكتبة مصر الجديدة

وفي أجندة الدستور الثقافية، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها بشارع العروبة، في الخامسة عصرا، ندوة ثقافية سينمائية بقاعة السينما، حيث يعرض الفيلم الفنلندي "fallen leaves"، للمخرج آكي كوريسماكي والحائز على جائزة لجنة التحكيم، خلال حفل ختام الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي العام الماضي، ويعقب العرض مناقشة للفيلم مع الحضور، يديرها ويقدمها الفنان د. سامح توفيق والناقد الفنان أحمد العرابي.

وفي السادسة مساء، تستقبل قاعة الفنون بالمجلس الأعلي للثقافة، ندوة بعنوان "أدب الطفل والرقمنة"، بمشاركة كلا من: إيمان بهي الدين، محمد عزام، ومحمد عطا.

فعاليات دار الأوبرا المصرية

كما تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا، افتتاح معرض "ذكريات " للفنان أيمن مدكور، وذلك في السابعة ويستمر حتى الأربعاء 12 يونيو.

يضم المعرض 50 صورة فوتوغرافية مطبوعة ومثبتة علي الخشب تضم مجموعة من أعمال الفنان أيمن مدكور على مدار الخمسة عشر عاما السابقة وتتناول موضوعات مختلفة.

وفي الثامنة والنصف مساء، وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية، يقام حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات.

وفي نفس التوقيت، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، حفلا لفرقة بنت البلد بقيادة المايسترو عفاف شكري ومشاركة الفناناتان صابرين النجيلى وبسمة عطا مع ضيف الشرف عازف البيانو الشهير والموزع الموسيقى عمرو سليم.