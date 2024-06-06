محافظة القاهرة تحدد أماكن ذبح الأضاحى وغرامة ترك المخلفات بالشوارع

حذرت محافظة القاهرة، من ذبح الأضاحى فى الشوارع وترك المخلفات والدماء بالشوارع، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحى بالشارع وترك المخلفات والدماء، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

5 مجازر لاستقبال الأضاحى بالقاهرة

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحى المواطنين مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية بالمجازر، الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.