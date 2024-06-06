الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظة القاهرة تحدد أماكن ذبح الأضاحى وغرامة ترك المخلفات بالشوارع

الأضاحى
الأضاحى

حذرت محافظة القاهرة، من ذبح الأضاحى فى الشوارع وترك المخلفات والدماء بالشوارع، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحى بالشارع وترك المخلفات والدماء، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

5 مجازر لاستقبال الأضاحى بالقاهرة

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحى المواطنين مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية بالمجازر، الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد. 

الأضاحي محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال المجازر الحكومية بالقاهرة ذبح الأضاحى

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يطمئن على جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي

أول تعليق من دار الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحى فى إفريقيا

أسعار الأضاحي في مصر 2024 .. طريقة حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة

غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024 وتكلفة الذبح بالمجازر الآلية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل.. الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية وعدة بلدات ويداهم منازل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف للبوارج العسكرية الإسرائيلية الآن للمنطقة الساحلية لقطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟