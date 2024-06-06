الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اشتباه بتحايل شركات سويدية على العقوبات الأوروبية ضد روسيا

إريكسون
إريكسون

أعلنت وزارة الخارجية السويدية الأربعاء، أنها على تواصل مع "إريكسون" و"فولفو" وشركات سويدية أخرى متعددة الجنسيات، بعد أن أشارت المفوضية الأوروبية إلى شبهات بأنها تصدر منتجات إلى روسيا على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

 

وتتضمن قائمة الشركات "أطلس كوبكو"، و"ساندفيك"، و"إس كيه إف"، و"أكسيس"، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للوزارة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل "بجدية كبيرة" مع المعلومات التي أوردتها المفوضية.

 

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من قطاعات الاقتصاد الروسي في العام 2022، ردًا على غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا.

 

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "وزارة الخارجية أبلغت الشركات بالمعلومات التي تلقيناها من مفوضية الاتحاد الأوروبي".

 

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ السلطات المكلفة في السويد التثبت من التقيد بعقوبات الاتحاد الأوروبي، أي هيئة الجمارك، ومجلس التجارة، ومفتشية المنتجات الاستراتيجية.

 

وأشارت إلى أنه "وفق تقييم السلطات المعنية، فإن المعلومات ليست كاملة تمامًا، وتتطلب مزيدًا من التحليل.. للتحقيق في كيفية وصول المنتجات إلى روسيا".

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