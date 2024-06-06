الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. انطلاق 19 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج البيت

حجاج
حجاج

تسيّر مصر للطيران، اليوم الخميس، الموافق 6 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلة القاهرة - جدة 6 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
1 رحلة القاهرة - الطائف 2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والكهرباء وقرعة الجيزة والقليوبية وتضامن الفيوم وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي

وكانت قد نجحت الشركة الوطنية مصرللطيران في موسم حج هذا العام ٢٠٢٤م/ ١٤٤٥ هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب ١٢ عاما عن هذه السوق المهمة، وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران. 
وأضاف زكريا أنه بناء علي توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الافريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلي ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويعد ذلك تأكيدا علي ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والسابعة علي مستوي العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢.

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين، مؤكدا قدرة مصر للطيران علي تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم، وبخاصة في موسم الحج.

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل.. الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية وعدة بلدات ويداهم منازل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف للبوارج العسكرية الإسرائيلية الآن للمنطقة الساحلية لقطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟