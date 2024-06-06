الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة المثلوثى.. تونس تحقق فوزًا صعبًا على غينيا الاستوائية فى تصفيات المونديال

تونس وغينيا الإستوائية
تونس وغينيا الإستوائية

حقق منتخب تونس فوزًا صعبًا على غينيا الاستوائية بهدف دون رد في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل محمد بن رمضان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليخطف المنتخب التونسي نقاط المباراة الثلاثة.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الزمالك حمزة المثلوثي، والذي تسبب في حصول نسور قرطاج على ركلة جزاء سجل منها الفريق التونسي هدف المباراة الوحيد.

وابتعد منتخب تونس بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا عن أقرب المنافسين.

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد حقق الانتصار في أول جولتين بالتصفيات قبل أن يتم فرض عقوبات من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب إميليو نسوي.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة لـ"فيفا" قد توصلت إلى أن اللاعب غير مؤهل للعب مع منتخب غينيا الاستوائية بسبب عدم اكتمال أوراق تجنيسه مع المنتخب.

وقرر الفيفا اعتبار المباراتين اللتين شارك فيهما اللاعب مع منتخب غينيا الإستوائية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 أمام ناميبيا وليبيريا انتهتا بخسارة منتخب غينيا الإستوائية بنتيجة 3-0 في المواجهتين.

قائمة منتخب تونس في مباراتي غينيا الإستوائية وناميبيا 

حراس المرمى: أيمن دحمان - أمان الله مميش - بشير بن سعيد.

الدفاع: مرتضى بن وناس - حمزة المثلوثي - يان فاليري - منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح - علي العابدي - علاء غرام - أسامة الحدادي.

الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - حمزة رفيعة - غيلان الشعلالي - محمد الحاج محمود - نادر الغندري.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - وجدي الساحلي - سيف الله لطيف - إلياس سعد - إلياس العاشوري - راقي العواني.
 

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