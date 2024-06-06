الجيش الروسى يحصل على غواصة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

ذكرت بعض المصادر المطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن روسيا تجهز الجيش بغواصة جديدة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

تبعًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة "تاس" الروسية، فإن أسطول بحر البلطيق التابع للجيش الروسي سيحصل على غواصة Velikiye Luki الجديدة من نوع "لادا" المجهزة بصواريخ "كاليبر" المجنحة، وبالإضافة إلى الغواصة من المفترض أن يحصل هذا الأسطول على ثلاث سفن حربية جديدة العام الجاري.

و Velikiye Luki هي ثاني غواصة من نوع "لادا" طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي "677"، وتوجد غواصة من هذا النوع حاليًا في خدمة الأسطول الشمالي التابع للجيش، كما بدأ العمل على إنتاج غواصتين من نفس الفئة في يونيو 2022.

وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدًا من الضجيج أثناء الحركة، ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنًا، يمكن لهذه الغواصات الغوص لعمق 300 م، والعمل بعيدًا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يومًا، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلًا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة.