الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس لـ "الشاهد": تكونت لدى صورة متفائلة عن الرئيس السيسى قبل ترشحه للانتخابات

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال  قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه قبل مجيء الرئيس السيسي تكون لديه صورة عمن هو الفريق عبدالفتاح السيسي، من خلال الزيارة التي قام بها الوفد الكنسي، بالإضافة إلى لقاء 3 يوليو، فتكونت صورة ايجابية متفائلة جدا  بأنه شخص مناسب جدًا وما شعرنا به هو ما حدث.

وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news،عندما تقدم الفريق عبدالفتاح السيسي إلى الانتخابات  الرئاسية وتمت الانتخابات، كان نجاحه باهرًا،  ومن هنا فإن الميزان قد تم عدله.

وأضح أن هناك مقالا أثار عليه الكثير من الهجوم، وهو مقال "قول نعم تجلب النِعم". وكان ذلك قبل الوصول للانتخابات الرئاسية، أثناء الاستفتاء على الدستور، حيث إن مناقشات الدستور والإعداد له كنا مشاركين فيه بأعضاء، حيث كان يوجد بها نيافة الأنبا بولا، والمستشار منصف، وقد تناقشوا باعتبارهم ممثلين عن الكنيسة، وعندما كانت توجد موضوعات بها تساؤلات كان يتم سؤالنا من خلال عقد حلقات للتشاور، وأخيرًا فإن الهيئة التي ناقشت الدستور قامت بتقديمه، من ضمنهم مندوب الكنيسة أو ممثل الكنيسة.

وقد كتبت مقالة "قول نعم يزيد النعم بحيث أنك أنت من ستقدم حتى ترى الدستور، فإننا ككنيسة شاركنا ووافقنا عليه، وبالتالي يبقى أن تقول "نعم"، وبالتالي فإن هذا المقال يعتبر تحبيذ  لموقف وليس دفع، فأنت حر بقول نعم أو لا.

البابا تواضروس
البابا تواضروس
اختيار البابا تواضروس برنامح 90 دقيقة

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