الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الكنيست الإسرائيلى يقر قانونا يمنع فتح بعثات دبلوماسية بالقدس لخدمة الفلسطينيين

القدس
القدس

صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات لغير المقيمين بإسرائيل (الفلسطينيين) لتفادي ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.

 

وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين عضو الكنيست من حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.

 

وقال الكنيست في بيان: "أيد مشروع القانون 18 عضوا وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه".

 

وينص المشروع على أن "إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير المقيمين في إسرائيل"، حسب البيان.

 

وأضاف " إسرائيل لم تسمح لأي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".

 

ولفت الكنيست إلى أنه "يوجد اليوم في إسرائيل 8 ممثليات (قنصلية) تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذه الممثليات كانت مفتوحة قبل 1948"، في إشارة الى القنصليات العامة بالقدس الشرقية وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية واليونانية، وفق وكالة "الأناضول".

وأردف الكنيست أنه "منذ قيام إسرائيل لم يتم إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن".
 

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