بوتين: علاقاتنا مع العالم العربى تتسم بالثقة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا طورت علاقات موثوقة جدا مع العالم العربي، مشيرا إلى أن ذلك يمكن موسكو من المساهمة في محاولة التسوية في الشرق الأوسط.





وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "هل يجب أن تلعب روسيا دورا رائدا من نوع ما؟ أعتقد لا. هناك العديد من اللاعبين الذين يشاركون في هذا الصراع (في الشرق الأوسط) ولهم تأثير كبير على الأحداث الجارية".





وأضاف: "لكن يمكننا بالتأكيد أن نساهم في محاولة التسوية، نظرا لعلاقاتنا التي تطورت على مدى السنوات العشر الماضية مع إسرائيل، ونظرا لعلاقاتنا التقليدية والموثوقة جدا مع العالم العربي الإسلامي".





وفي وقت سابق أشاد بوتين، بتوسيع العلاقات الودية والتعاون البنّاء بين روسيا والدول العربية بما يلبي المصالح المشتركة.





كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية أصبح يكتسب أهمية خاصة في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.





وأشار بوتين إلى أنه "على قناعة بأن مواصلة توسيع علاقات الصداقة التقليدية والتعاون البناء متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي تماما المصالح المشتركة ويتماشى مع ضمان الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي".