الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: سلاح الجو دمر مستودعات تابعة لخورتيتسا

سلاح الجو الروسي
سلاح الجو الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" الأوكراني.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الطيران الروسي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، دمر مستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للمجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية "خورتيتسا" والمسلحين من الفيلق الأجنبي".

وأضافت: أنه "تم تدمير موقع تخزين الزوارق المسيرة وتراكمات القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 55 طائرة أوكرانية دون طيار، بالإضافة إلى إسقاط 10 صواريخ "هيمارس" و"أولخا" أمريكية الصنع، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز (باتريوت)".

وتابعت: أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا، كما فقدت القوات الأوكرانية مركبتين قتاليتين مدرعتين و6 سيارات، وعدد من المدافع هاوتزر، وقاذفة صواريخ من طراز جراد".

 

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