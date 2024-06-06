الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات تسجيل قراءات عداد الغاز والاستعلام عن فاتورة شهر يونيو 2024

عداد الغاز
عداد الغاز

في ضوء تزايد رغبة المواطنين في معرفة طرق تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي ودفع الفواتير خلال شهر يونيو 2024، يحرص "الدستور" على توفير كافة المعلومات اللازمة لتيسير هذه الإجراءات وضمان تنفيذها بكل سلاسة وفعالية.

تسجيل قراءات عداد الغاز

ومع تصاعد الاهتمام بمعرفة التفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز المنزلي، يزداد حرص المواطنين على فهم الخطوات الأساسية لتسجيل قراءات العدادات واستخدام طرق الدفع الإلكتروني المتوفرة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

كما يتجلى هذا الاهتمام في الزيادة الملحوظة لعمليات البحث على الإنترنت حول كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز، ما يعكس الحاجة الماسة لتقديم طرق سهلة وفعالة تمكّن المواطنين من متابعة استهلاكهم وسداد الفواتير بيسر.

أطلقت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تشمل هذه الخدمات الاستعلام عن فواتير الغاز وتسجيل قراءات العدادات بطرق سهلة وميسرة.

تابع رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

أخر موعد لسداد الفاتورة

حددت شركة بتروتريد، وفقًا لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، الفترة من اليوم الأول حتى السابع والعشرين من كل شهر لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي، وكذلك للاستعلام عن الفواتير وتفاصيل خيارات السداد المتاحة. وفي سياق تيسير هذه الخدمات على المواطنين.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

أتاحت الشركة رابطًا إلكترونيًا شاملًا يمكن الوصول إليه لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، للوصول إلى الرابط (اضغط هنا).

للتحقق من فاتورة الغاز المنزلي وسدادها اتبع الإرشادات التالية:

1. قم بزيارة الرابط الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد.

2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع حيث يمكنك العثور على تعليمات خاصة بالتسجيل والسداد.

3. أدخل البيانات اللازمة مثل رقم البلوك، المنطقة، الفرع، رقم الشقة، المبنى ورقم القطاع بدقة.

4. سجل الأرقام التي تظهر باللون الأسود على شاشة عدادك.

5. في حال لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء واحد جديد بإدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم، رقم الهاتف، وكلمة المرور.

6. تحقق من صحة المعلومات التي قدمتها ثم قم بالضغط على زر تأكيد الإرسال.

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7. اختر طريقة الدفع المناسبة لك، سواء كانت عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية أو من خلال البنوك المحلية.

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