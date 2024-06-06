محمد صلاح: جاهزون لمواجهة بوركينا فاسو.. والانتصار يقربنا من حلم المونديال

أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على جاهزية الفريق الوطني لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره البوركيني في العاشرة مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة: "جميع لاعبي منتخب مصر مستعدون وجاهزون لتقديم كل ما لديهم من أجل الفوز بالمباراة واقتناص النقاط الثلاث للاقتراب من التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "نرغب في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، الروح المعنوية للفريق مرتفعة واللاعبون لديهم تصميم على تحقيق النقاط الثلاث".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات مونديال 2026 برصيد 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو اليوم الخميس 6 يونيو، بينما يلعب مع غينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

ينتظر الجمهور مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في إطار تصفيات كأس العالم 2026 حيث يأتي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس القادم، الموافق 6 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويدخل منتخب مصر مباراته ضد بوركينا فاسو بمعنويات عالية بقيادة المدير الفني حسام حسن، حيث نجح الفراعنة في الفوز في الجولتين الماضيتين من تصفيات كأس العالم 2026 وتصدره لجدول المجموعة حيث يأمل الفراعنة في تحقيق فوز جديد يضمن لهم الصدارة ويساعدهم من الإقتراب إلى الدور النهائي من التصفيات.



ويعول الجهاز الفني للمنتخب المصري على تألق نجمه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قيادة هجوم الفراعنة في هذه المباراة كما يمتلك المنتخب المصري العديد من اللاعبين الموهوبين في جميع الخطوط، مثل محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور.



وفي المقابل، فإن منتخب بوركينا فاسو ليس خصما سهلا، فيضم منتخب الخيول العديد من اللاعبين المميزين، مثل برتران تراوري وجوستافو سانغاري، كما يتميز المنتخب البوركيني بأسلوبه الهجومي القوي.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم

منتخب مصر: برصيد 6 نقاط.

منتخب بوركينا فاسو: برصيد 4 نقاط.

منتخب غينيا بيساو: برصيد 4 نقاط.

منتخب سيراليون: برصيد نقطة واحدة.

منتخب إثيوبيا: برصيد نقطة واحدة.

منتخب جيبوتي: لم يحقق أي نقاط بعد.