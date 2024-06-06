الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء سلوفاكيا يهاجم معارضيه فى أول ظهور منذ محاولة اغتياله

رئيس الوزراء السلوفاكي
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو

تحدث رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في مقطع فيديو، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله الشهر الماضي، فهاجم معارضيه متهمًا إياهم بإشاعة جو من "الكراهية" شجعّ مطلق النار.

 

وفي المقطع الذي نُشر على "فيسبوك"، قال فيكو: "لم يكن هجومًا من رجل مجنون. لقد كان مجرد رسول للشر والكراهية السياسية التي طورتها المعارضة الفاشلة سياسيًا والمحبطة في سلوفاكيا".

 

وأكد فيكو، وفقًا لترجمة إنجليزية للفيديو: "لا أشعر بأي كراهية تجاه الغريب الذي أطلق النار علي. أسامحه، واسمح له بتحليل ما فعله ولماذا فعل ذلك".

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