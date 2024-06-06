رئيس وزراء سلوفاكيا يهاجم معارضيه فى أول ظهور منذ محاولة اغتياله

تحدث رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في مقطع فيديو، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله الشهر الماضي، فهاجم معارضيه متهمًا إياهم بإشاعة جو من "الكراهية" شجعّ مطلق النار.

وفي المقطع الذي نُشر على "فيسبوك"، قال فيكو: "لم يكن هجومًا من رجل مجنون. لقد كان مجرد رسول للشر والكراهية السياسية التي طورتها المعارضة الفاشلة سياسيًا والمحبطة في سلوفاكيا".

وأكد فيكو، وفقًا لترجمة إنجليزية للفيديو: "لا أشعر بأي كراهية تجاه الغريب الذي أطلق النار علي. أسامحه، واسمح له بتحليل ما فعله ولماذا فعل ذلك".