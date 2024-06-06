منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو اليوم بتصفيات كأس العالم

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة، في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

شهد المران التدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والكابتن حازم أمام، والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

ويدخل منتخب مصر مباراته ضد بوركينا فاسو بمعنويات عالية بقيادة المدير الفني حسام حسن، حيث نجح الفراعنة في الفوز في الجولتين الماضيتين من تصفيات كأس العالم 2026 وتصدره لجدول المجموعة، حيث يأمل الفراعنة في تحقيق فوز جديد يضمن لهم الصدارة ويساعدهم من الاقتراب إلى الدور النهائي من التصفيات.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب المصري على تألق نجمه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قيادة هجوم الفراعنة في هذه المباراة، كما يمتلك المنتخب المصري العديد من اللاعبين الموهوبين في جميع الخطوط، مثل محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

وفي المقابل، فإن منتخب بوركينا فاسو ليس خصمًا سهلًا، فيضم منتخب الخيول العديد من اللاعبين المميزين، مثل برتران تراوري وجوستافو سانجاري، كما يتميز المنتخب البوركيني بأسلوبه الهجومي القوي.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم

منتخب مصر: برصيد 6 نقاط.

منتخب بوركينا فاسو: برصيد 4 نقاط.

منتخب غينيا بيساو: برصيد 4 نقاط.

منتخب سيراليون: برصيد نقطة واحدة.

منتخب إثيوبيا: برصيد نقطة واحدة.

منتخب جيبوتي: لم يحقق أي نقاط بعد.