الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يستثمر المواطن فى صناديق الذهب؟.. عضو مجلس إدارة البورصة المصرية توضح

الذهب
الذهب

أوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، مدى نجاح صناديق الذهب، قائلة: "إنه مع صدور استثمارات الذهب كان يوجد تفاؤلات كبيرة، ومع ارتفاع معدلات التضخم يلجأ المواطنون يلجأون ليتحوطوا بالذهب من خلال شراء الذهب كاستثمار آمن". 

وأضافت رانيا يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية، أنه مع ارتفاع معدلات التضخم حاليًا عالميًا ومحليًا،  تزايد الإقبال على شراء الذهب المتمثلة في اقتناء الذهب.

وأوضحت أن هناك من قام بالاستثمار في الذهب عن طريق الوثيقة، لافتة إلى أن المواطن الذي استطاع شراء الذهب استطاع أن يتحوط  بالملاذ الآمن وبدأ طرح صناديق الاستثمار في الذهب.

وأشارت إلى أن المواطن يستطيع أت يستثمر في الذهب، من خلال الإعلان عن هذه الشركات، لابد أن يعلم الشاب أثناء تواجد أن يفعل إلى ريم أو هاشم، لافتة إلى أنه يجب أن بعلم المواطن أنه عندما يتعامل فإنه يتعامل مع شركات حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة الإداربة. 

صناديق الذهب

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