حكومة النمسا تخصص 300 مليون يورو لتعزيز التنمية ومشروعات البنية التحتية

ناقش مجلس الوزراء النمساوي في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، جهود تعزيز التنمية ومشروعات البنية التحتية والطاقة في الولايات التسع مع توزيع التمويل بشكل عادل ومتناسب.

وقال نيهمر - في تصريح أمس الأربعاء إن الحكومة الفيدرالية خصصت مبلغا وقدره 300 مليون يورو؛ لدعم التنمية المحلية في العام المقبل، مضيفا أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل قيام البلديات فعليًا بتسلم الأموال المخصصة لها واستخدامها للاستثمارات المحلية.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الانتهاء من تشكيل فريق أمني خاص لتأمين الحدود مع دول الجوار، خلال فترة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا، في منتصف الشهر الجاري.

وقال الوزير إن النمسا ليست دولة مشاركة فقط في البطولة بل دولة عبور لآلاف المشجعين من دول الجوار المشاركة أيضا؛ مما يتطلب اليقظة في تأمين الحدود والتنسيق مع الجانب الألماني لدعم جهود تأمين البطولة.