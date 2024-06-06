بوتين يهدد بتسليح "أطراف ثالثة" لضرب أهداف غربية

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بتقديم أسلحة إلى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.

وقال بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية: "إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا لماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟".

وحذر بوتين ألمانيا من أن استخدام أوكرانيا لأسلحتها في ضرب أهداف داخل روسيا سيكون بمثابة "خطوة خطيرة" وسيدمر العلاقات بين برلين وموسكو.