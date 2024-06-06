مجموعة مصر.. سيراليون تهزم جيبوتى فى تصفيات المونديال

حقق منتخب سيراليون الفوز على جيبوتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وتقدم كورتيس ديفيز لصالح سيراليون في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول قبل أن يدرك منتخب جيبوتي التعادل من ركلة جزاء عن طريق جابرييل دادزي في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وتمكن أوجوستوس كارجبو من تسجيل هدف الانتصار لصالح سيراليون في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب سيراليون عند 4 نقاط فيما لم يحصد منتخب جيبوتي أي نقاط في المركز الأخير بالمجموعة الأولى.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 6 نقاط ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط متساويًا مع غينيا بيساو وسيراليون.

ويتواجد منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة وأخيرًا جيبوتي بدون رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء الخميس في استاد القاهرة في العاشرة مساء.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

ينتظر الجمهور مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في إطار تصفيات كأس العالم 2026 حيث يأتي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو اليوم الخميس، الموافق 6 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

يمكن للجماهير المصرية متابعة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو عبر قنوات أون تايم سبورت، بشكل مجاني حيث سيتم نقل المباراة عليها وسيتم نقل الأحداث والكواليس وتحليل الأداء الفني للمباراة من خلال الاستديوهات التحليلية، كما سيتم نقل المباراة عبر قنوات بين سبورت حيث أنها تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.