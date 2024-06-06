الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤولان: بايدن أعلن مقترح الهدنة فى غزة دون موافقة نتنياهو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف مسؤولان أمريكيان لرويترز تفاصيل تتعلق بمقترح وقف إطلاق النار في غزة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن بايدن "أعلن عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

 

وأوضح المسؤولان أن "قرار الإعلان من جانب واحد كان متعمدا بهدف تضييق الخناق وتقليص المساحة المتاحة للتراجع أمام إسرائيل وحماس".

 

ويتواجد اثنان من كبار مسؤولي إدارة بايدن في الشرق الأوسط لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة، بشأن صفقة من شأنها فرض وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

 

ووصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى الدوحة، في حين وصل منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى القاهرة، الأربعاء، بحسب مسؤولين مطلعين على المحادثات.

 

وقال وسطاء عرب إن بايدن طالب زعماء في الشرق الأوسط بالتوصل إلى اتفاق بحلول الأسبوع المقبل، رغم التحذيرات من أن الخلاف الجوهري وانعدام الثقة بين الجانبين من شأنه أن يجعل المفاوضات صعبة.

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