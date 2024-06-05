الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس الثانى لـ"الشاهد": أدركت أن محمد مرسي مغيب بعد لقائي معه

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه ربما كان يزعج جماعة الإخوان حالة الاقتراب بين الأزهر والكنيسة.

وقال البابا خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هناك توافق كبير جدًا بين قيادة الأزهر والكنسية، أنا أجله واحترمه جدًا يزورنا وأزوره، حديثه حلو وعلاقتنا طيبة للغاية".

كما أشار إلى أنه خلال لقائه محمد مرسي اكتشف أن أعلى رأس في الدولة ليس لديه إجابة عما سيحدث يوم 30 يونيو، متابعًا: "قال يوم وهيعدي وأدركنا أنه مغيب تمامًا عن الواقع". 

وتابع: "إجابته كانت بعيدة تمامًا عما نراه في الشارع وسط الناس".

واستكمل: "أكتر حاجة كانت مفرحاني وقت نزول الناس في الشوارع وقت ثورة 30 يونيو إن الناس لما كانت تزورني كانوا ماسكين علم في إيدهم"، مؤكدًا أن هذه صحوة جديدة على المصريين.

وأردف: "الصغير ماسك علم وكذلك الكبير وفخورين بالعلم، هذا لم يكن متاحًا خلال السنوات الماضية، في علم كبير نحييه وخلاص لكن إنه يبقى على المستوى الفردي بهذه الصورة كانت حاجة جميلة جدًا، ويوم 3 يوليو تأملت في ألوان العلم قبل إلقاء كلمتي".

البابا تواضروس الثاني الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان

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