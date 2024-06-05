الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عناق عفوى.. كيف استقبل البابا بيان 3 يوليو وماذا قال له قائد الطائرة؟

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية إن كلمته في بيان 3 يوليو لم يتم إعدادها من قبل، وقرر حينها ارتجالها: "قلت ما معناه إن علم مصر يجمعنا، فاللون الأبيض يشمل سكان البحر الأبيض المتوسط، واللون الأحمر يشمل البحر الأحمر، واللون الأسود يشمل نهر النيل، واللون الأصفر للقوات المسلحة المصرية التي تعيش في الصحراء، وكان وقت كلمتي دقيقتين فقط".

أضاف خلال شهادته مع الإعلامي د. محمد الباز في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "من الأكثر الأمور الجميلة التي أتذكرها، أنه عندما أنهينا جميعا كلمتنا في بيان 3 يوليو، تعانقنا جميعا بشكل لا ينسى كتعبير عفوي تمامًا، وبعد إذاعة بيان الفريق السيسي، جلسنا على مائدة الطعام لنتناول وجبة العشاء، ثم عدت بالطائرة إلى الإسكندرية".

وتابع: "قائد الطائرة قال لي حينها إنه سيهبط بالطائرة قليلاً، حتى أرى بعيني فرحة المصريين في الشارع يوم 3 يوليو، ولن أنسى مشهد السعادة الغامرة بين المواطنين والزغاريد والأنوار والهتافات الجميلة".

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