الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوم وهيعدّي.. كيف رد «مرسى» على البابا تواضروس عن توقعه لـ30 يونيو؟

البابا تواضروس
البابا تواضروس

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل لقائه مع الرئيس محمد مرسي 18 يونيو 2013.

وقال البابا، خلال حواره مع د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":"سألناه ماذا سيحدث يوم 30 قالي أبدًا هيجي يوم 30 وبعد 1 و2 وخلاص ولا حاجة هتحصل".

وأضاف:"شعوري الشخصي في هذه اللحظة واعتقد أيضًا شعور فضيلة الإمام، أن محمد مرسي مغيب تمامًا عما يحدث في الشارع".

وتابع "إحنا نتعامل مع الناس ونشعر بالغليان في الشارع لكن هو لم يكن يشعر أبدًا بذلك، وأدركت أنه لا فائدة من الحديث معه".

البابا تواضروس الثاني الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان

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