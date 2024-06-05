"سقط من نظري".. البابا تواضروس يروي لـ"الشاهد" موقفًا صادمًا مع مرسي

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل لقائه مع الرئيس محمد مرسي في 18 يونيو 2013.

وقال البابا، خلال حواره مع د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك بنت مسيحية مدرّسة في الأقصر اتهمت بازدراء الأديان واتحكم عليها بغرامة 100 ألف جنيه، وكان رقمًا كبيرًا وقتها".

أضاف:"بقول للدكتور مرسي في واحد مسلم اتهم بازدراء الأديان اتحكم عليه بـ 3 آلاف جنيه، ففوجئت بإجابة غريبة قال لي 100 ألف جنيه أدفعهوملك".

وتابع "هو أنا جاي أشحت منك، هذا ليس الموضوع أنا اتكلم عن فحوى الحكم هنا وهنا"، مؤكدًا أن هذا الأمر أسقطه من نظره؛ لأنه لم يكن يتوقع تلك الإجابة أبدًا.

واستكمل:"أنا هنا اتكلم مع رئيس الجمهورية في موضوع في صلب المواطنة والعدالة والقانون، هذا الرد ينتقص اللياقة، بعدها قولت خلاص مفيش حاجة اتكلم فيها".