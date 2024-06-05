حبس 3 متهمين بالتعدي على سيدة وتصويرها فى مصر القديمة

قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، حبس 3 متهمين بالتعدي على سيدة وتصويرها بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها الصحية لاستكمال التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين خطفوا عاملة جمع البلاستيك، وحاولوا التعدي عليها أسفل كوبري منطقة بطن البقر وتصويرها بهاتف أحدهم، لكنها استنجدت بأحد المارة تركوها، وعقب ذلك تفاجأت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فذهبت له في مشتل بمنطقة الملك الصالح ووجدت الآخرين معه وتعدوا عليها عنوة.

كانت الأجهزة الأمنية بمصر القديمة قد تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، والذين أقروا بارتكاب واقعة التعدى على المجني عليها واغتصابها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.