الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الشاهد» على الإرهابية: كيف أحرج البابا صحفيو "الحرية والعدالة" فى الدير؟

البابا تواضروس خلال
البابا تواضروس خلال حواره مع الباز

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه قبل التجليس كان في دير الأنبا بيشوي وقابل مجموعة من الصحفيين يمثلون حزب الحرية والعدالة.

أضاف البابا خلال حواره مع الإعلامي د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عاوزين يعملوا حوار مع البطريرك الجديد سألوا بعض الأسئلة وكنت أرد، ثم قالوا السؤال الأخير: إنت عاوز إيه من حزب الحرية والعدالة، صمت وقولت عاوز حاجتين: الحرية والعدالة، لمّوا ورقهم ومشيوا".

كما أشار إلى أنه تحدث مع نائب الرئيس مرسي المستشار محمود مكي رحب بي وتكلم في حديث طويل جدًا عن المحبة، لكنه أكد له أن ثقة المواطن في المسئول أهم من المحبة.

البابا تواضروس الثاني الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان

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