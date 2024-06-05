كبار الأندية الأوروبية تتصارع على ضم جوليان ألفاريز

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، وجود اهتمام من عدد من كبرى الأندية الأوروبية بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن العديد من الأندية تواصلت مع جوليان ألفاريز لإبداء اهتمام بضمه في الميركاتو الصيفي.

وأوضح رومانو أن أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، أبديا اهتمامًا وتواصلا مع جوليان ألفاريز لبحث إمكانية ضمه.

وتابع فابريزيو أنه لا تُوجد عروض أو مفاوضات حتى الآن لكن العديد من الأندية حريصة على ضمه، ومن إنجلترا أيضًا.

وذكر رومانو أن مانشستر سيتي يريد الاحتفاظ بـ جوليان ألفاريز، وسيتواصلوا مع ممثلي اللاعب حول ذلك.

ويرتبط ألفاريز البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد مع فريقه مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2028، بعد أن انضم لهم عام 2022 قادمًا من ريفر بليت.