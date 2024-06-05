الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كبار الأندية الأوروبية تتصارع على ضم جوليان ألفاريز

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، وجود اهتمام من عدد من كبرى الأندية الأوروبية بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن العديد من الأندية تواصلت مع جوليان ألفاريز لإبداء اهتمام بضمه في الميركاتو الصيفي.

وأوضح رومانو أن أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، أبديا اهتمامًا وتواصلا مع جوليان ألفاريز لبحث إمكانية ضمه.

وتابع فابريزيو أنه لا تُوجد عروض أو مفاوضات حتى الآن لكن العديد من الأندية حريصة على ضمه، ومن إنجلترا أيضًا.

وذكر رومانو أن مانشستر سيتي يريد الاحتفاظ بـ جوليان ألفاريز، وسيتواصلوا مع ممثلي اللاعب حول ذلك.

ويرتبط ألفاريز البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد مع فريقه مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2028، بعد أن انضم لهم عام 2022 قادمًا من ريفر بليت.

جوليان ألفاريز مانشستر سيتى اتلتيكو مدريد باريس سان جيرمان ألفاريز

مواد متعلقة

تشكيل منتخب فرنسا أمام لوكسمبورج استعدادًا لـ يورو 2024

قد يزامل رونالدو.. النصر السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع بيبي

أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع كونور جالاجر من تشيلسى

جود بيلينجهام يواجه خطر الخضوع لعملية جراحية بعد يورو 2024

"كاف" يكشف موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

موعد السوبر الأفريقى 2024 وتاريخ المواجهات بين الأهلى والزمالك فى البطولة

محمد كامل: تدشين مشروع القرن لحظة تاريخية للأهلى وجماهيره

رئيس برشلونة يعلق على انتقال مبابي لريال مدريد.. ماذا قال؟

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل.. خالد بيبو لـ«الدستور»: أنا فى وش المدفع.. وغرفة ملابس الأهلى تحت السيطرة

عذاب من نوع آخر.. مفاجآت فى حياة "سفاح التجمع" وقريب زوجته يكشف تفاصيل مرعبة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟