بمشاركة علماء الأزهر.. "البيت المحمدى" يختتم تأبين "شيخ الطريقة الكتانية"

اختتمت، مساء الأربعاء، مؤسسة البيت المحمدى للتصوف، مجلس تأبين الدكتور محمد إبراهيم عبدالباعث الكتاني، محدث الإسكندرية وشيخ الطريقة الكتانية، بحضور عدد كبير من علماء الأزهر، وشيوخ الطرق الصوفية.

وكان فى مقدمة الحاضرين، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية بالأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الاسلامية السابق.

البيت المحمدى ينظم مجلس تأبين لشيخ الكتانية

ونظمت مؤسسة البيت المحمدى للتصوف، الأربعاء، مجلس تأبين للشيخ محمد عبد الباعث الكتاني، محدث الإسكندرية وشيخ الطريقة الكتانية، بمقر مؤسسة البيت المحمدي، وبحضور عدد كبير من تلاميذ ومريدي شيخ الكتانية المتوفي، حيث سيشارك عدد كبير من أتباعه في مجلس التأبين .

البيت المحمدي.. موسسة صوفية تنشر الفكر الوسطي

يذكر أن مؤسسة البيت المحمدي الذى يترأسه الدكتور محمد مهنا تحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ فى الدروس والمجالس العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بشكل دائم في مقره بالمقطم.

وتعمل مؤسسة البيت المحمدى على إحياءَ التُراثِ الرُوحي الصوفي الأصيلِ للأُمَّة، وفقًا للكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كل مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، وتختص المؤسسة بتنظيم كافة الفعاليات العلمية الصوفية التي يكون له دور إيجابي في نشر الفكر الصحيح سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية ودينية، ونجح البيت المحمدي في تصحيح الصورة السلبية التي انطبعت عن التصوف الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعل له دورا مهما ومحوريا.

علماء الازهر والصوفية يشاركون فى تأبين "شيخ الكتانية"

علماء الازهر والصوفية يشاركون فى تأبين "شيخ الكتانية"

علماء الازهر والصوفية يشاركون فى تأبين "شيخ الكتانية"

علماء الازهر والصوفية يشاركون فى تأبين "شيخ الكتانية"

علماء الازهر والصوفية يشاركون فى تأبين "شيخ الكتانية"

علماء الازهر والصوفية يشاركون فى تأبين "شيخ الكتانية"