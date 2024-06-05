الخارجية الأردنية تدين اقتحام وزراء الاحتلال وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومتطرفين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وممارساتهم الاستفزازية التي تنتهك حرمة المسجد.

كما استنكرت الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم، سماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين وممارسات عنصرية متطرفة وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن استمرار الاقتحامات بحق المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وممارسات المتطرفين المستمرة في القدس المحتلة ومقدساتها وتقييد حركة الفلسطينيين، تمثل خطوة استفزازية مدانة وخرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

الخارجية الأردنية تطالب إسرائيل بالكف عن الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصي

وطالبت الخارجية الأردنية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، محذرا من استمرار هذه الانتهاكات.

كما شدد متحدث الخارجية الأردنية على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك كافة، وتنظيم الدخول إليه.

وسبق، وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك وسماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات المستعمرين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك.