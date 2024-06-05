وزيرة الثقافة تكشف لـ"الدستور" مراحل مشروع "أنا رقمي" لتبني المبتكرين والمواهب

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مشروع "أنا رقمي" لتبني المبتكرين والمواهب الناشئة في البرمجة والذكاء الأصطناعي، وتنمية مهاراتهم الرقمية والعلمية هو بمثابة مشروع قومي؛ وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقًا من "رؤية مصر 2030"، بضرورة اهتمام الدولة بالأطفال والشباب.

4 مراحل لمشروع “أنا رقمي”

وأوضحت وزيرة الثقافة فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المشروع يأتي في إطار 4 مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تتمثل في إعداد برنامج متميز للأنشطة المتخصصة للطفل والتي تساهم في اكتشاف مواهبهم للمشاركة في الجوائز والمسابقات، أما المرحلة الثانية فتشمل تنظيم عدد من الفعاليات لدعم ورعاية المواهب، والمرحلة الثالثة من المشروع تسويق أعمال المبدعين بالشراكة مع المؤسسات القومية والشركات الوطنية، والشراكة مع بعض الجامعات المصرية والعالمية، واتخاذ الإجراءات لحفظ حقوق الملكية الفكرية، والمرحلة الرابعة هى اتجاهات الأطفال ومخرجات المشروع ونسب تطور المشاركين من خلال التعاون البحثي بين وزارة الثقافة والجامعات المصرية.

قطاعات وزارة الثقافة تتبنى عقول مصر المبدعة من النشء

جدير بالذكر أن المشروع يأتي بالتعاون بين عدد من قطاعات وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويهدف إلى تبني العقول المبدعة من النشء وتنمية مهاراتهم الرقمية، ودعمهم ليكونوا رواد المستقبل في المجالات التكنولوجية والابتكارية، وأن المشروع يُقام بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، وصندوق التنمية الثقافية، ومركز بحوث وتوثيق أدب الطفل -دار الكتب والوثائق-، وأكاديمية البحث العلمي، والمركز القومي للبحوث، وعدد من الرعاة".

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: "بناء الطفل المصري رقميًا ليكون على دراية بلغة العصر لينطلق نحو الآفاق العلمية والعالمية الجديدة، اكتشاف الأطفال المبدعين رقميًا، دراسة اتجاهات الأطفال المبدعين رقميًا، دعم ورعاية الأطفال المبدعين رقميًا، تسويق منتجات الأطفال الموهوبين رقميًا".