الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوقاف" تطلق "لقاء الجمعة للأطفال" بمشاركة كبار الكتاب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف ندوة "لقاء الجمعة للأطفال"، بمشاركة كبار الكتاب والشخصيات العامة والمبدعين في ندوات تثقيفية للأطفال، ويشارك فيها الكاتبة الصحفية والإعلامية إسراء طلعت، كما يتخللها عرض تربوي بالعرائس.

وقالت الوزارة إن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للأطفال بجميع مساجد الجمهورية والذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويمتد طوال الإجازة الصيفية؛ لضمان جذب الأطفال إلى بيوت الله، وتحفيظهم القرآن، والحفاظ عليهم من أفكار المتشددين.

تعقد الندوة بمسجد الجزيرة بمنطقة دار السلام عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وسبق أن انطلقت فعاليات برنامج "البناء الثقافي" لأئمة أوقاف شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تحت عنوان: "السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكى ببحيرة البردويل"، في قاعة ومقر إدارة بحيرة البردويل في التلول- بئر العبد؛ في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

الكنيسة الإنجيلية تسهم بـ170 ألف جنيه فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف

 

الأوقاف لقاء الجمعة وزير الأوقاف دار السلام شمال سيناء

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل.. خالد بيبو لـ«الدستور»: أنا فى وش المدفع.. وغرفة ملابس الأهلى تحت السيطرة

عذاب من نوع آخر.. مفاجآت فى حياة "سفاح التجمع" وقريب زوجته يكشف تفاصيل مرعبة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟