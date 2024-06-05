"الأوقاف" تطلق "لقاء الجمعة للأطفال" بمشاركة كبار الكتاب

تعقد وزارة الأوقاف ندوة "لقاء الجمعة للأطفال"، بمشاركة كبار الكتاب والشخصيات العامة والمبدعين في ندوات تثقيفية للأطفال، ويشارك فيها الكاتبة الصحفية والإعلامية إسراء طلعت، كما يتخللها عرض تربوي بالعرائس.

وقالت الوزارة إن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للأطفال بجميع مساجد الجمهورية والذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويمتد طوال الإجازة الصيفية؛ لضمان جذب الأطفال إلى بيوت الله، وتحفيظهم القرآن، والحفاظ عليهم من أفكار المتشددين.

تعقد الندوة بمسجد الجزيرة بمنطقة دار السلام عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وسبق أن انطلقت فعاليات برنامج "البناء الثقافي" لأئمة أوقاف شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تحت عنوان: "السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكى ببحيرة البردويل"، في قاعة ومقر إدارة بحيرة البردويل في التلول- بئر العبد؛ في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.