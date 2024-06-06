الأرصاد الجوية تكشف موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة وبداية انكسارها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 6 يونيو إلى الثلاثاء 11 من الشهر ذاته، حيث تشهد البلاد خلال تلك الفترة استمرار الموجة شديدة الحرارة وتستمر في تأثيرها على أغلب الأنحاء، ما يتطلب من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس الحار.

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية ويميل للحرارة على أغلب الأنحاء ليلا ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية، فيما من المتوقع تشكل شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، لذا يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، ما قد يساعد قليلًا في تلطيف الأجواء، لكنه قد يسبب أيضًا بعض الأتربة في المناطق المكشوفة.

موعد انكسار الموجة الحارة واعتدال درجات الحرارة

كما كشفت الأرصاد الجوية عن توقعاتها لموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة واعتدال درجات الحرارة بأن تكون بداية من يوم السبت 8 يونيو المقبل، حيث تشهد الأجواء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتبارًا من هذا اليوم ومن المتوقع أن تتراوح قيم الانخفاض بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويأتي هذا التغير في الطقس بعد موجة شديدة الحرارة شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة في تحسين الأجواء نسبيًا على تلك المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما قد يساعد في تلطيف الجو، لكنه قد يتسبب في بعض الأتربة في المناطق المكشوفة.

نصائح لتجنب الموجة الحارة

تجنب التعرض للشمس ظهرًا: ابقَ في الظل قدر الإمكان. ارتداء الملابس القطنية: اختر الأقمشة الخفيفة والمريحة. شرب السوائل بكثرة: احرص على ترطيب جسمك باستمرار. الحذر أثناء القيادة صباحًا: انتبه للشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية. متابعة النشرة الجوية: تابع التحديثات اليومية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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