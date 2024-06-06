الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى أول يوم صيام ذى الحجة 1445 وتاريخ عيد الأضحى؟

صيام ذى الحجة
صيام ذى الحجة

تزايد البحث والاستفسار عبر المواقع الإلكترونية، حول سؤال متى أول يوم صيام ذى الحجة، يأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر ذى الحجة، واستعداد كثير من المسلمين لصيام العشر الأولى من شهر ذى الحجة، حيث أن لهذه الأيام فضل وقدسيه عظيمة.

متى أول يوم صيام ذى الحجة؟

يستفسر الكثيرون عن سؤال متى أول يوم صيام  ذى الحجة، حيث يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 1445 مع إعلان اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1445 وبذلك يتحدد موعد عيد الأضحى 2024.

وبالفعل أعلنت دار الافتاء المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن اليوم الخميس 6 يونيو 2024 والموافق هجريًا 29 ذي القعدة 1445 موعد بداية شهر ذي الحجة، بذلك يجاب عن السؤال المطروح عن متى أول يوم صيام من ذى الحجة، موعد فور إعلان موعد شهر ذي الحجة.

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متى بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445؟

موعد عيد الأضحى المبارك 1445

ووفقا للحسابات الفلكية لمركز البحوث الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى هذا العام يكون الأحد 16 يونيو 2024 وبذلك فلكيًا يكون بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 من الجمعة 7 يونيو 2024، ويكون تسلسل بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 كالتالي.

الجمعة 7 يونيو 2024

السبت 8 يونيو 2024

الاحد 9 يونيو 2024

الاثنين 10  يونيو 2024

الثلاثاء  11 يونيو 2024

الاربعاء  12  يونيو 2024

الخميس  13 يونيو 2024

الجمعة 14 يونيو 2024

السبت  15 يونيو 2024

واليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى المبارك الأحد 16 يونيو وهو يوم النحر يحرم فيه الصيام لأنه يوم العيد.

أما صيام الأيام التسع من شهر ذي الحجة ومنها صيام يوم وقفة عرفة الموافق 9 ذي الحجة من الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر التي ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن منها.

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موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى

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موعد وقفة عرفات 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 1445

صيام ذي الحجة دار الافتاء موعد عيد الأضحى صيام العشر من ذي الحجة يوم النحر أول يوم صيام ذى الحجة

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