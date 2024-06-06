الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كومبوس: نعمل على الانتهاء من المشروعات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان

كونستانتينوس كومبوس
كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إنه مصر وقبرص واليونان استخدمت آليات ثلاثية كأداة استراتيجية من أجل تعزيز تواصلها وتعاونها على مستوى الإقليم، مردفا: نحن الدول الثلاثة متفقين على أن لدينا مصالح مشتركة ومشكلات مشتركة ويجب حلها.

وأضاف "كومبوس"، الأربعاء، خلال لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، "لدينا الآن اجتماع ثلاثي للترتيب والتخطيط للاجتماع الـ 11 بعد اجتماع مصر اليوم، والمشكلة التي نواجهها فيما يتعلق بتنفيذ العناصر المختلفة لتلك العلاقة تتعلق بالمقام الأول بالوضع الراهن على الأرض".

وتابع: "الأوضاع تتغير بعد 7 أكتوبر لا يوجد أكسجين سياسي أو دفعة سياسية يمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بأي أمور أخرى غير  النقاشات حول ما يجري في غزة، لكن هذا ليس عذرا ينبغي أن نكون كذلك".

وواصل: "نحن نعمل معا ونحاول الاندماج من أجل تهيئة الظروف التي تمكن قادتنا من الانتهاء من المشروعات المختلفة وهناك العديد من المشروعات القائمة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومشاريع الطاقة والأمن والأمن البحري".

القاهرة الإخبارية قبرص مصر اليونان استراتيجية الإقليم مصالح مشتركة الاندماج

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