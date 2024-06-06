وزير الخارجية القبرصى: كل لقاء مع وفد مصرى فرصة لإجراء مناقشات واسعة

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إنه أتيحت له فرصة تناول مع وزير الخارجية سامح شكري عدد من القضايا الجاري مناقشتها الآن، وهذا يشمل كافة الجوانب، في المجتمع الدولي والقبرصي، مردفا: "نعتبر أنفسنا جزءا من هذه المنطقة، وهي دولة أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "كومبوس"، اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، "لدينا فهم لكلا العالمين وحاولنا دائما التصرف كطرف في الاتحاد الأوروبي يمكنه التعبير عن اهتمامات وعقلية وتفكير هذا الجزء من العالم".

وتابع: "كل لقاء مع وفد مصري بالنسبة لي وشعبي فرصة ممتازة لإجراء مناقشات واسعة النطاق وكذلك مناقشات عميقة في العالم وهذا الجزء من العالم في هذه المنطقة وكيف يمكننا التأكد من أن ما يتوقاه شعبنا في هذه العلاقة يصبح حقيقة واضحة".