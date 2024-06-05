عصير القصب في الصيف.. إليك الفوائد والآثار الجانبية

نظرًا لأن حرارة الصيف الحارقة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض الناجمة عن ارتفاع الحرارة، يجد الناس الراحة في المبردات الطبيعية مثل عصائر الفاكهة وغيرها من الأطعمة المرطبة.

ويحظى عصير قصب السكر بشعبية كبيرة في الصيف لأنه يساعد على التغلب على الحرارة عن طريق تبريد الجسم بشكل طبيعي ويساعد في تجديد الشوارد المفقودة، ومع ذلك، على الجانب السلبي، فإن احتواء عصير القصب على نسبة عالية من السكر يمكن أن يكون غير صحي لمرضى السكري ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة عند تناوله بكميات زائدة.

لذا، نصحت ICMR، في إرشاداتها الصادرة مؤخرًا، بتقليل استهلاك عصير قصب السكر، الذي يتم استهلاكه على نطاق واسع في الهند خلال فصل الصيف والذي يحتوي على نسبة عالية من السكر.

هل عصير قصب السكر غير صحي؟

مما لا شك فيه أن عصير قصب السكر هو مشروب شعبي ومنعش، ومع ذلك، فإن محتواه العالي من السكر يتطلب الحذر، لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول السعرات الحرارية والسكر.

وتشير الأدلة إلى أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب.

يقول الأطباء: "يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من السكر، لذلك ننصح بالاعتدال عند شربه والحرص على تناول السكر بشكل عام من أجل حياة صحية".

ما هي كمية السكر الموجودة في قصب السكر؟

يعرف قصب السكر علميا باسم Saccharum officinarum من عائلة ponceau. هناك أنواع من قصب السكر تنمو في أجزاء مختلفة من الهند. عصير قصب السكر هو السائل المستخرج من قصب السكر المضغوط. يتم استهلاكه كمشروب في العديد من الأماكن خاصة حيث يتم إنتاج قصب السكر يحتوي قصب السكر المزروع تجاريًا على 70-75% ماء، و13-15% سكروز، و10-15% ألياف، ويحتوي على الكربوهيدرات والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم.

المعلومات الغذائية

حجم الحصة: 100 مل

الطاقة - 70.4 سعرة حرارية، بروتين - 0.1 جرام، كربوهيدرات - 17.5 جرام، إجمالي السكر - 17.15 جرام، سكر مضاف - 0 جرام، إجمالي الدهون - 0 جرام، دهون مشبعة - 0 جرام، دهون متحولة - 0 جرام، كالسيوم - 18 ملجم، صوديوم - 121 ملجم، بوتاسيوم - 63 ملغ.

عصير قصب السكر.. الفوائد والآثار الجانبية

الفوائد الصحية لعصير قصب السكر

1. معزز للطاقة: مصدر طبيعي للسكروز الذي يعتبر مصدر الطاقة لدينا. يعمل على تطبيع إطلاق الجلوكوز في الجسم لاستعادة مستويات السكر المفقودة. يرطب الجسم ويقلل من التعب.

2. يساعد في مكافحة اليرقان: قد يساعد عصير قصب السكر في علاج اليرقان وفقًا للأيورفيدا،كما أنه يساعد على مكافحة الضعف.

3. يساعد في علاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى: مدر للبول بطبيعته، ويساعد على التخلص من السموم والالتهابات من الجسم. يساعد في علاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

4. يحسن عملية الهضم: عصير قصب السكر يسهل إفراز العصارات الهضمية ويبقي النظام في المسار الصحيح، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يوازن مستويات PH في المعدة.

5. الشيخوخة الجميلة: يعتبر عصير قصب السكر علاجًا ممتازًا لمكافحة الشيخوخة وخطوط البشرة الدقيقة، ويساعد في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة ومشرقة.

6. تقوية المناعة: يعد عصير قصب السكر مصدرًا جيدًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة التي قد تعزز مناعتك.

7. قد يؤدي قصب السكر إلى حساسية حبوب اللقاح بسبب التعرض لها قد تسبب حبوب اللقاح التهاب الأنف التحسسي وهو عبارة عن حكة وإفرازات في الأنف.

8. إذا تم تناوله بشكل مفرط، فإنه يمكن أن يسبب ترقق الدم ويمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.