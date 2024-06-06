الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الخميس 6 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم استقرار ملحوظ في معاملاته في سوق الصاغة حيث سجل عيار 21. . 3130 جنيه في حين ارتفع سعر الذهب العالمي للأونصة بقيمة 2356 دولار أمريكي. 

 

نرصد في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق آخر أسعار تم تداولها في سوق الصاغة دون حساب سعر المصنعية التي لها معايير محددة. 

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

سعر الذهب اليوم عيار 24

  3577.25  جنيه للبيع

3565.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 22

3279 جنيه للبيع

3268.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

3130 جنيه للبيع

3120 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 18

2682.75  جنيه للبيع

2674.25  جنيه للشراء

 

 سعر الذهب للبيع والشراء في مصر 

 

سعر الذهب اليوم عيار 14

2086.75 جنيه للبيع

2080  جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 12

1788.5 جنيه للبيع

1782.75  جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 9

1341.5 جنيه للبيع

1337.25 جنيه للشراء

 

سعر جنيه ذهب  اليوم

25040  جنيه للبيع

24960  جنيه للشراء

 

سعر الذهب بالدولار 

سجل سعر الذهب العالمي للأونصة 2356 دولار أمريكي للبيع و2355 دولار أمريكي للشراء. 

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سعر الذهب بالمصنعية 

 

تحدد مصنعية الذهب وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منها وكذلك العيار الذي يتم شراء الذهب به، فعيار 18 تبدأ مصنعيته من 100 وقد تصل الى 200، اما عيار 21 الأكثر بيعًا تبدأ مصنعيته من 90 جنيه وقد تصل الى 150 جنيه. 

 

سعر الذهب بي تي سي BTC

 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20045 جنيه 

 

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19870 جنيه 

 

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

28030 جنيه 

 

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13930 جنيه

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