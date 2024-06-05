محلل سياسى أمريكى: حرب غزة دمرت الصورة الذهنية لإسرائيل فى العالم

علّق ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، على الحملة الإسرائيلية السرية لتحسين صورتها في الخارج، قائلًا: إن إسرائيل تعمل بتلك الطريقة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف "شرقاوي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هذا أمر غير مستغرب إطلاقًا لكن المستغرب أن الميزانية صغيرة جدًا، 2 مليون دولار رقم قليل جدًا، الإخوان بيدفعوا أكثر من كدة".

وأشار إلى أن هذا الأمر يدل على أن الصورة الذهنية لإسرائيل تدمرت، وما فعلته فى غزة غير هذه الصورة، متابعًا: "زمان إسرائيل لم تكن بحاجة لعمل تلك الحملات المباشرة؛ لأن الإعلام معهم فميش محتاج يعمل حسابات مزيفة علشان يرد على ناس حقيقيين".

وتابع: "تم رصد الحسابات المزيفة وتعليقها، وهذا يعطي انطباعًا أن الإسرائيليين يائسين لدرجة أنهم يتعاملون بتلك الطرق لتحسين الصورة الذهنية".

وأشار إلى أن تحسين الصورة الذهنية يكون بسبب حدوث أمر ما أو واقعة معينة، لذلك شركات العلاقات العامة تبدأ في تحسين الصورة، متابعًا: "لكن في مثال إسرائيل الصورة انتهت الصورة اختفت، إسرائيل كانت تروج أنها مظلومة كل هذا الكلام تبخر الآن مع ما فعلته في حرب غزة".