كومبوس: علاقات مصر وقبرص «استراتيجية».. ونحن الآن في مرحلة متقدمة للغاية

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص إن علاقتا مصر وقبرص استراتيجية، مردفًا:"الآن يمكننا أن نعمل بشكل أكبر على العمل الذي قام به أسلافنا، نحن الآن في مرحلة متقدمة للغاية، من حيث كيفية التعاون وتفعيله في عدد من القضايا".

وأضاف "كومبوس"، الأربعاء، خلال لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، "مهمتنا الآن هي محاولة توجيه هذه النتائج من حيث تمكين شعبنا وشعوبنا عامة من التمتع بنتائج ملموسة من هذه العلاقة، ويشمل ذلك -بالطبع- عددا من المجالات من الاقتصاد والاستثمار والأمن والدفاع وعلى المستوى السياسي".

وتابع "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وهدفنا هو التأكد من أننا نرقى إلى مستوى توقعات شعوبنا، والتي تمليها علاقتنا التاريخية علينا".