الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقع الأزهر الشريف للنتائج الابتدائية والإعدادية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايد البحث، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن موقع الأزهر الشريف للنتائج، حيث يبحث أولياء الأمور عن نتائج أبنائهم، ويبحث تلاميذ الازهر من طلاب الشهادة الإبتدائية والأعداية عن نتائجهم بشكل دائم، حيث يقوم الآف الطلاب بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتائجهم الدراسية، وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج  نتائج طلاب الازهر من أصحاب الشهادة الابتدائية والاعدادية بعد إعتمادها مباشرة.

 

موقع الأزهر الشريف للنتائج

 

يقدم موقع الأزهر الشريف للنتائج، نتيجة طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية فور ظهورها، وذلك عبر  بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، حيث تتيح البوابة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 (الصف الثالث الإعدادي) والشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 (الصف السادس الابتدائي) الفصل الدراسي الثاني 2024 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا، ويمكن الدخول على بوابة الازهر عبر الرابط التالى (  https://www.azhar.eg/splash.html   ).

 

وتشهد بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، الكثير من عمليات البحث عبر مواقع الإنترنت، نظرًا للنتائج التى تنشر عليها بصفة دائمة، كما أن تقدم الكثير من الخدمات الأخرى التى تفيد طلال الازهر والمنتمين للمؤسسات التعليمية الأزهرية.

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تسجيل دخول بوابة الأزهر الإلكترونية 

 

ويمكن لتلاميذ وطلاب الأزهر الإستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهرالإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

 

أولا: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من الرابط السابق.

 

ثانيًا: الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

 

ثالثًا: قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

 

رابعًا: قم بتحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

 

خامسًا: قم إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

 

سادسًا: قم الضغط على الخانة الخاصة بالإستعلام فتظهر نتيجة الطالب مباشرة

 

بوابة الأزهر نتائج الشهادة الإبتدائية والأعدادية

 

توفر بوابة الأزهر الشريف بالإضافة إلى نتيجه الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي 2024، تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري، وكذلك نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية وطلاب المرحلة الثانوية.

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أسيوط تعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 77.85 % للعامة.. و86.84 % للمهنية

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بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

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