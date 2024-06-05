الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يعلق على انتقال مبابى لريال مدريد (فيديو)

مبابي
مبابي

قال الإعلامي أحمد موسى إن ريال مدريد الإسباني، أعلن رسميًا توقيع عقد مع الفرنسي كيليان مبابي لمدة 5 سنوات، وجاء هذا الانتقال بعد انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون قابل مبابي شخصيًا لمناقشة انتقاله إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن مبابي وقع عقدًا بقيمة 180 مليون يورو مع راتب سنوي يبلغ 80 مليون يورو، وكان لديه شرطًا غير تقليدي في العقد، حيث يحصل على كامل الدخل من أي صورة أو فيديو أو إعلان يتعلق به.

مبابي، الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع موناكو في 2015، أصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم بعد أن وصل دخله إلى مليار يورو خلال العشر سنوات الماضية.

الاعلامي احمد موسى ريال مدريد كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان على مسئوليتي رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون

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