محلل سياسى: لا حزب الله ولا إسرائيل يريدان الغوص فى متاهة حرب حقيقية

علق فادي عاكوم، المحلل السياسي اللبناني، على تصريحات نتنياهو بالاستعداد لتحرك قوي جدا على جبهة لبنان، قائلا: "إن هذا التصعيد ليس بجديد، فمنذ بدء حرب غزة والتصعيد الكلامي متصاعد ومتوالي سواء من قبل حزب الله أو من قبل الطرف الإسرائيلي.

وأضاف عاكوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر قناة المحور أن لا حزب الله ولا إسرائيل، يريدان الغوص في متاهة حرب حقيقية بين الطرفين؛ أولا إسرائيل لا تستطيع لا ماديًا ولا عسكريًا ولا أمنيًا خوض مغامرة أخرى إلى جانب مغامرة غزة.

أوضح أن حزب الله لا قدرة سياسية له في الداخل اللبناني لخوض حرب حقيقية برية كما حدث في 2006 عندما تم تدمير الاقتصاد اللبناني بالكامل وبالتالي فإن الاستهدافات المتبادلة بين الفريقين لمواقع محددة، حيث أن إسرائيل حتى الآن تستهدف مواقع محددة، معقبًا:"10% فقط من الصواريخ الإسرائيلية والغارات الاسرائيلية طالت مدنيين أو مباني مدنية".