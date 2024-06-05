الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" بأسيوط يُكرم أوائل الإعدادية فى منازلهم

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار بأسيوط

كرم حزب المصريين الأحرار بأسيوط، عددا من أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة داخل منازلهم وسط ذويهم، وذلك وفقًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

حيث زار وفد من الحزب ضم رائفت الناظر القيادى بالحزب وعبدالله بدر شهيب القيادى بالحزب وعددا من أعضاء الحزب لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بمركزى البدارى وديروط وتقديم الهدايا لهم، وذلك تقديرًا لتفوقهم.

وقدم وفد حزب المصريين الأحرار التهنئة إلى الطلاب المتفوقين: وهم عبدالرحمن عصمت عبدالرحمن علام الحاصل علي المركز الثالث من أبناء قرية الهمامية مدرسة ممتاز نصار بالبدارى، أحمد عصام أحمد محمد  المركز الرابع من قرية منشأة همام ملحقة فصول الجهاد بالبدارى، محمد رفعت المركز السابع من مركز ديروط.

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جاء ذلك تحت إشراف اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة ومحمد أبوعين أمين التنظيم، وعلى محمد مسؤل ملف التعليم بأمانة أسيوط.

وقال أمين تنظيم الحزب بأسيوط، إن التكريم يهدف لتشجيع زهور مصر أبناءها الواعدين على التفوق في المراحل القادمة، والحفاظ على التفوق والعمل على تحقيق نجاحات تخدم الوطن وترسم ملامح مستقبل باهرًا لهؤلاء الشباب.

لنائب الدكتور عصام خليل المصريين الأحرار اسيوط الشهادة الاعدادية التفوق الشباب

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