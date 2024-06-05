كيف أثر تخفيف الأحمال على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض؟ (فيديو)

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المزارع المنتجة للدواجن في مناطق مختلفة بمصر تعاني من تأثير سلبي نتيجة عمليات تخفيف الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

أشار الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن درجات الحرارة المرتفعة أدت إلى ارتفاع أسعار الفراخ بنسبة تصل إلى 20%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 78 جنيهًا إلى 92 و93 جنيهًا.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض ارتفع أيضًا بنحو 17 جنيهًا، ليصل إلى مستوى 132 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا، وفي ظل قطع الكهرباء، تعاني آلاف الفراخ من النفوق، ما يستدعي التنسيق الفوري بين الحكومة واتحاد منتجي الدواجن لحل هذه الأزمة.

وأكد أن المنتجين تأثروا بشدة، وأنه كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق قبل اتخاذ قرارات تخفيف الأحمال.